सिंगल को डबल और डबल को सिंगल करने की कहानी, रिलीज हुआ 'प्लान ए प्लान बी' का धमाकेदार टीजर

नई दिल्ली: तमन्ना भाटिया और रितेश देशमुख डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रहे हैं. इन दिनों वो अपनी अपकमिंग फिल्म 'प्लान ए और प्लान बी' को लेकर चर्चा में है. ये फिल्म जल्द ही नेटफ्लिक्स पर आने वाली है. वैसे इससे पहले रितेश देशमुख 'केस तो बनता है' से अमेजन टीवी पर आ चुके हैं. ऐसे में उन्हें फिल्म में देखना किसी ट्रीट से कम नहीं होगा.

'प्लान ए और प्लान बी' में तमन्ना भाटिया रितेश के साथ अहम किरदार में नजर आएंगी. फिल्म में दो अलग पेशे और दो अलग मिजाज वाले लोग साथ में रिश्ते की नींव रखते हुए दिखाई देंगे. 'प्लान ए प्लान बी' का टीजर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर सनसनी मच गई है. आज उनकी 100% का टीजर भी रिलीज किया गया.

