रुबीना ने तोड़ी संस्कारी बहू की इमेज, ब्रालेट पर साड़ी पहन लगाया ग्लैमरस का तड़का

नई दिल्ली: टीवी की मशहूर एक्ट्रेस और 'बिग बॉस 14' (Bigg Boss 14) की विनर रुबीना दिलैक (Rubina Dilaik) पिछले कुछ समय से लगातार सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई हैं. इस विवादित रियलिटी शो को जीतने के बाद से ही अभिनेत्री किसी न किसी कारण लाइमलाइट में हैं. वह आज अपनी बेहतरीन अदाकारी के दम पर इंडस्ट्री में एक ऊंचा मुकाम हासिल कर चुकी हैं. हालांकि एक्ट्रेस अपने प्रोजेक्ट के अलावा अपने लुक्स को लेकर सुर्खियां बटोरती हैं.

रुबीना ने दिखाया बोल्ड अवतार

अब एक बार फिर से रुबीना ने अपना नया लुक फैंस के साथ शेयर किया है, जिसमें वह काफी अलग अंदाज में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह फ्लोरल प्रिंट साड़ी पहने नजर आ रही हैं. खास बात ये है कि एक्ट्रेस ने संस्कारी बहू की इमेज तोड़ते हुए इस साड़ी को ब्लाउज छोड़ ब्रालेट के साथ पेयर किया है.

एक्ट्रेस ने इस तरह किया लुक को कंप्लीट

अपने इस लुक को कंप्लीट करने के लिए रुबीना ने लाइट मेकअप किया है. फोटोज में उन्होंने बालों को खुला छोड़ा है. इसके अलावा रुबीना ने कानों में गोल्डन झुमके कैरी किए हैं, जो उनके इस स्टाइल पर चार चांद लगा रही है. पोस्ट शेयर करते हुए रुबीना ने कैप्शन में लिखा, 'What song pops up looking at this……?'.

तस्वीरों पर आए ताबड़तोड़ कमेंट्स

रुबीना ने अपनी तीन तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वह अलग-अलग पोज देती नजर आ रही है. इस लुक में वह काफी अलग दिख रही हैं. अब रुबीना के फैंस उनके इस लुक के भी दीवाने हो गए हैं. उनकी ये फोटोज फैंस का ध्यान खूब खींच रही हैं. कुछ ही घंटों में रुबीना की इन फोटोज में लाखों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं.

इस फिल्म में दिखेंगी रुबीना

रुबीना के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछले कुछ समय से वह बॉलीवुड डेब्यू को लेकर चर्चा में हैं. उन्हें जल्द ही 'अर्ध' टाइटल से बन रही फिल्म में देखा जाने वाला है. फिलहाल वह अपनी इस फिल्म की शूटिंग में काफी व्यस्त चल रही हैं. इसके अलावा रुबीना को पिछले कुछ वक्त से कई म्यूजिक वीडियोज में भी देखा जाने लगा है. हाल ही में उनका गाना 'इश्क' रिलीज हुआ है.

