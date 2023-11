Sa Re Ga Ma Pa 2023 Winner: 'सा रे गा मा पा' के विनर बने Albert Kabo Lepcha, जीत के बाद कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली: Sa Re Ga Ma Pa 2023 Winner: 'सा रे गा मा पा 2023' का 26 नवंबर को एक ग्रैंड फिनाले हुआ. इसी के साथ इस सीजन को विनर भी मिल गया. विनर पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग के अल्बर्ट काबो लेप्चा घोषित किया गया है. पूरे सीज़न में, दर्शकों ने जजों - हिमेश रेशमिया, अनु मलिक और नीति मोहन को शो में सिंगिंग सेंसेशन को गाइड करते दिखे. वहीं होस्ट आदित्य नारायण ने सभी का जमकर एंटरटेनमेंट भी किया.

अल्बर्ट बने विनर

A huge congratulations Albert

Your performances echoed victory in every note! Your music touched everyone’s hearts and inspired us all. Your talent and dedication were like magic, painting a beautiful picture that amazed us all!

We wish you all the best for your musical… pic.twitter.com/JnWkF5775g

— ZeeTV (@ZeeTV) November 26, 2023