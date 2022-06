कश्मीरी पंडितों की हत्या पर साई पल्लवी कही ऐसी बात, विवादों में घिरी एक्ट्रेस

नई दिल्ली: साउथ एक्ट्रेस साई पल्लवी (Sai Pallavi ) आज कल अपनी अपकमिंग तेलुगू फिल्म 'विरता पर्वम' (Virata Parvam) का प्रमोशन जोर-शोर से कर रही हैं. फिल्म में उनके साथ राणा दग्गुबाती भी हैं. उनकी ये फिल्म साल 1990 में हुई नक्सली आंदोलन की सच्ची घटनाओं पर आधारित एक रोमांटिक स्टोरी है. प्रचार के दौरान साई से कई तरह के सवाल किए गए, जिनके उन्होंने काफी बेहतरीन जबाव दिए, लेकिन उनके 'द कश्मीर फाइल्स' के ऊपर दिए गए एक बयान से सोशल मीडिया पर काफी बेहस छिड़ गई है.

विवादों में घिरी साई

अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में अभिनेत्री ने 'द कश्मीर फाइल्स' फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर दिखाए गए अत्याचार और उनकी हत्या पर फिल्माए गए सीन की तुलना मॉब लिंचिंग से करते हुए बड़ा बयान दिया है. साई पल्लवी के बयान के बाद से सोशल मीडिया एक नए विवाद ने जन्म ले लिया है. कई लोग साई की बात का सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, वहीं कई लोग उनके खिलाफ हैं, और उन्हें ट्रोल कर रहे है.

बयान में क्या बोली एक्ट्रेस

साई ने हाल में ही एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया था. चैनल को दिए गए इंटरव्यू में साई से फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' से जुड़ा सवाल किया गया, जिसके जबाव में उन्होंने कहा कि- मैं एक समान सोच वाले एनवायरनमेंट में पली बड़ी हुई हूं. कौन सही है और कौन गलत मैं यह नहीं बता सकती हूं, लेकिन फिल्म में दिखाया गए है कि कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड अगर धर्म के लिए किया गया है, तो देश के एक राज्य में कुछ समय पहले गाय ले जाने वाले मुस्लिम शख्स को भी बुरी तरह पीटा गया था.

"In #KashmirFiles they showed how #KashmirPandits were killed but during lockdown we saw how #Muslims were lynched and people who killed them shouting #JaiSriRam." : #SaiPallavi#VirataParvam pic.twitter.com/mLfRJ32ynj

— Hate Detector (@HateDetectors) June 15, 2022