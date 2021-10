Bunty Aur Babli 2: रानी और सैफ का फर्स्ट लुक आया सामने, केमिस्ट्री देख फैंस हुए खुश

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान (Saif Ali Khan) और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) स्टारर ‘बंटी और बबली 2’ (Bunty Aur Babli 2) का टीजर यशराज फिल्म्स ने हाल ही में रिलीज किया है. अब इस फिल्म से रानी और सैफ का फर्स्ट लुक सामने आया है. ये साल 2005 में आई फिल्म 'बंटी और बबली' का सीक्वल है. पहली फिल्म में अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी साथ नजर आए थे वहीं इस बार पार्ट 2 में रानी मुखर्जी के साथ सैफ अली खान नजर आएंगे.

फिल्म का फर्स्ट लुक हुआ रिलीज

'BUNTY AUR BABLI 2': SAIF - RANI FIRST LOOK... #YRF unveils #FirstLook of #SaifAliKhan [as #Rakesh aka #Bunty] and #RaniMukerji [as #Vimmy aka #Babli] in #BuntyAurBabli2... 19 Nov 2021 release. pic.twitter.com/hsEm4LMVN3

taran adarsh (@taran_adarsh) October 23, 2021