शबाना आजमी के नाम पर हो रही है ऑनलाइन धोखाधड़ी की साजिश, एक्ट्रेस ने दर्ज कराया मामला

नई दिल्ली: शबाना आजमी (Shabana Azmi) इस समय अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' को लेकर लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. इस फिल्म में धर्मेंद्र के साथ उनका लिपलॉक सीन काफी चर्चा में रहा. इसी बीच अब एक बार फिर शबाना खबरों में आ गई हैं, लेकिन इस बार वह अपनी किसी फिल्म के कारण नहीं, बल्कि धोखाधड़ी का वजह से चर्चा में हैं.

Shabana Azmi ने किया आगाह

शबाना ने हाल ही में इस बात की जानकारी दी है कि उनके नाम पर धोखाधड़ी की कोशिश की जा रही है. दिग्गज ने सभी जानने वालों को सतर्क रहने के लिए कहा है, क्योंकि उनके नाम पर फिशिंग की कोशिश हो रही है. सिर्फ इतना ही शबाना ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज करवा दी है.

शबाना की टीम ने किया ट्वीट

शबाना की टीम ने एक ट्वीट में लिखा, 'यह हमारे संज्ञान में आया है कि हमारे कुछ सहकर्मियों और सहयोगियों को कथित तौर पर शबाना आजमी का मैसेज मिला. यह साफतौर पर धोखाधड़ी की कोशिश है.

NOTICE

It has come to our notice that some of our colleagues and associates, have received messages purported to be from Ms Shabana Azmi. These are clearly “phishing” attempts asking responders to make purchases on App Store for the messenger. Please do not reply or pick any…

— Azmi Shabana (@AzmiShabana) August 22, 2023