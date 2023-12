Dunki Drop 5: शाहरुख और तापसी ने नए गाने से बढ़ाया रोमांस का पारा, 'ओ माही' का चढ़ा खुमार

नई दिल्ली: Dunki Drop 5: शाहरुख खान स्टार फिल्म 'डंकी' के तीसरे गाने की झलक सोशल मीडिया पर शेयर कर दी गई है. इस गाने को देखने के बाद किंग खान के फैंस बस अब फिल्म 'डंकी' की रिलीज का बेसब्री इंतजार कर रहे हैं. शाहरुख खान ने डंकी ड्रॉप 5 से 'ओ माही' गाने का एक वीडियो शेयर किया है. इस गाने को अरब की रेत के बीच शूट किया गया है. इस गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है.

शाहरुख खान ने डंकी का नया गाना किया रिलीज

शाह रुख खान ने 'डंकी' का नया गाना ओ माही रिलीज कर दिया है. सोशल मीडिया पर अभिनेता ने गाने का वीडियो शेयर करते हुए एक लंबा-चौड़ा कैप्शन शेयर करते हुए बताया कि ये गाना लवर्स के लिए डेडीकेट किया गया है. शाहरुख खान ने ट्वीट कर लिखा, "लव, इश्क, मोहब्बत, प्यार... इन सबका इजहार करने में हम वक्त लगा देते हैं. शाहरुख खान ने आगे कहा, 'कभी-कभी हमें मौका नहीं मिलता है. कभी-कभी हम शब्द नहीं ढूंढ पाते हैं. यह गाना उन लवर्स को डेडीकेट किया गया है, जो ऐसा महसूस करते हैं. इसलिए अभी... आज... कल और हर रोज इस गाने के साथ कहिए, 'मेरे इश्क पे हक हुआ तेरा... लो मैं कयामत तक हुआ तेरा...' इसे अपना लव सॉन्ग बनाइए. मेरे लवर फ्रेंड्स.'

Love, ishq, mohabbat, pyaar...yeh sabka izhaar karne mein hum waqt laga dete hain. Sometimes we don’t get the chance. Sometimes we don’t find the words. This song is dedicated to all the lovers who feel like this…So say it Now…Today…Tomorrow, and Everyday…” Mere Ishq pe Haq… pic.twitter.com/8LQz12kTNv

— Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 11, 2023