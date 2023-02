शाहरुख खान से पूछा कब हो रहे हो रिटायर? किंग खान ने कर दी बोलती बंद!

Ask SRK: हाल ही में शाहरुख खान ने अपनी रिटायरमेंट पर खुलकर बात की. उसने ना केवल अपनी फिल्मों बल्कि अपनी फैमिली से भी रिटायरमेंट की बात कर दी. ट्विटर पर Ask SRK के एक और नए सेशन में शाहरुख खान ने लिखा कि हम काफी समय से Ask SRK कर रहे हैं चलिए एक बार फिर चर्चा करते हैं लेकिन सवाल थोड़ा हटकर, प्यारे और मजेदार होने चाहिए. चाहें तो Dont Ask SRK सिर्फ 15 मिनटों के लिए.

तभी शाहरुख खान से एक शख्स ने पूछ ही लिया कि कि आपके बॉलीवुड से रिटायर होने के बाद सबसे बड़ी चीज. ऐसे में शाहरुख खान का तड़कता भड़कता रिप्लाई सामने आता है. शाहरुख खान लिखते हैं कि मैं कभी एक्टिंग से रिटायर नहीं होने वाला मुझे तो फायर करना पड़ेगा. इसके बाद भी मैं ज्यादा हॉट बनकर वापिस लौटूंगा.

I will never retire from acting…I will have to be fired…and maybe even then I will come back hotter!! https://t.co/YHSQZ3ndub

