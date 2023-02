शहनाज गिल को लगाई सोना महापात्रा ने लताड़, पैसे कमाने के जरिए पर खड़े किए सवाल

Sona Mohapatra Tweet: सोना महापात्रा काफी समय से शांत थी लेकिन इस बार उन्होंने शहनाज गिल को आड़े हाथ ले लिया है. सोना के हाल ही में सामने आए ट्वीट में शहनाज गिल की कमाई पर टिप्पणी की गई है.इस ट्वीट की वजह से उलटा सोना को ही ट्रोल होना पड़ रहा है. सोना को इस बार अपनी बेबाक राय सबके सामने रखना काफी महंगा पड़ रहा है.

सोशल मीडिया पर शहनाज गिल की इन दिनों बहुत तारीफ हो रही है. वो किसी इवेंट में गई थीं जहां उन्हें गाना गाने के लिए कहा गया. गाना गा ही रही थीं कि तभी अजान की आवाज सुनाई देती है और शहनाज गिल चुप हो जाती हैं. शहनाज के इस एक्ट की लोगों ने काफी तारीफ की. सोना ने शहनाज गिल को साजिद खान के सपोर्ट के लिए लताड़ लगाई है.

Dear trolls trying to stand up for yet another starlet like Jacqueline, I don’t know what Shehnaz’s particular talent is as of now, apart from low-brow reality tv fame.But I do know the modus operandi of women of convenience,shortcuts who bust the good fight for a role/money. https://t.co/tN2H6qvWLz

— Sona Mohapatra (@sonamohapatra) February 26, 2023