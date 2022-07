ओपन जैकेट में सोनाली बेंद्रे ने कराया सिजलिंग फोटोशूट, 47 की उम्र में किया हैरान

नई दिल्ली: बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा सोनाली बेंद्रे (Sonali Bendre) कौन हैं? शायद अब इस सवाल का जवाब देने की जरूरत नहीं रह गई है. बेशक वह पिछले काफी वक्त से किसी भी फिल्म में न दिखी हों, लेकिन इसके बावजूद भी वह सुर्खियां बटोरती दिखाई दे रही हैं. सोनाली ने अपनी एक्टिंग से तो करोड़ों दर्शकों का दिल जीता ही है, साथ ही फैंस उनके स्टाइलिश अंदाज के दीवाने रहते हैं. ऐसे में एक्ट्रेस के चाहने वाले उनकी एक झलक के लिए बेताब रहते हैं.

सोनाली ब्रेंदे सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं

ऐसे में वह अपने चाहने वालों के साथ जुड़ी रहने के लिए सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने लगी हैं. सोनाली अक्सर फैंस के साथ अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर करती रहती हैं. इस दौरान उनके पर्सनल और प्रोशनल लाइफ की झलक भी देखने को मिलती रहती है. अब सोनाली ने फैंस को अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलक दिखाई है.

20 साल पुरानी जैकेट में सोनाली बेंद्रे ने कराया फोटोशूट

इंस्टाग्राम पर शेयर की गई तस्वीर में सोनाली को ब्राउन कलर का टॉप और व्हाइट पैंट पहने देखा जा सकता है.

इसके साथ उन्होंने 20 साल पुरानी जैकेट पहनी हुई है. फोटो को फैंस के बीच साझा करते हुए सोनाली ने लिखा, 'Wearing this 20-year-old jacket and it’s safe to say… both of us have aged well.'

तस्वीर से नजरें हटाना हुआ मुश्किल

इस लुक को कंप्लीट करने के लिए सोनाली ने लाइट मेकअप किया है और बालों को खुला छोड़ा हुआ है. यहां वह कैमरे के सामने कातिलाना अदाएं दिखा रही हैं.

इस लुक में सोनाली इतनी बोल्ड लग रही हैं कि उन पर से लोगों के लिए नजरें हटाना मुश्किल हो गया है. अब फैंस के बीच सोनाली के इस लुक को काफी पसंद किया जा रहा है. दरअसल, 47 की उम्र में एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और फिटनेस से आज की कई एक्ट्रेस पर भारी पड़ती दिखती हैं.

