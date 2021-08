चिरंजीवी को जन्मदिन पर फिल्मी हस्तियों ने दी बधाई, अभिनेता ने की फैंस से अनोखी अपील

नई दिल्ली: दक्षिण भारतीय फिल्मों के मेगास्टार चिरंजीवी (Superstar Chiranjeevi) रविवार को अपना 66वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास दिन पर उन्हें मशहूर हस्तियों, दुनियाभर में मौजूद अपने फैंस और फॉलोअर्स से शुभकामनाएं मिल रही हैं. कई फिल्मी हस्तियों और अभिनेता के प्रशंसकों ने उन्हें बधाई देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया. हैशटैग हैशटैग एचबीडी मेगास्टार चिरंजीवी रविवार सुबह से ही ट्रेंड कर रहा है.

चिरंजीवी ने की थी 3 पौधे लगाने की अपील

चिंरजीवी ने अपने फैंस से उनके जन्मदिन पर 3 पौधे लगाने की अपील की. चिरंजीवी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'हम सभी इसी प्रकृति मां के ऋणी हैं. जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए, आइए पौधे लगाएं और पेड़ लगाएं.

We all owe it to Mother Nature. To fight climate change & air pollution, let's plant saplings & grow trees.This year, I urge all my loving fans to plant 3 saplings on my birthday to show your love & tag #HaraHaiTohBharaHai to support #GreenIndiaChallenge campaign. @MPsantoshtrs

इस साल मैं अपने सभी प्यार करने वाले प्रशंसकों से अपने प्यार दिखाने के लिए मेरे जन्मदिन पर 3 पौधे लगाने का अनुरोध करता हूं और हैश्टैग हरा है तो भरा है को हैश्टैगग्रीन इंडिया चैलेंज अभियान का समर्थन करने के लिए टैग करें.'

महेश बाबू (Mahesh Babu) ने किया जन्मदिन विश

दक्षिण भारत के लोकप्रिय अभिनेता महेश बाबू ने चिरंजीवी को जन्मदिन की बधाई दी. उन्होंने ट्वीट किया कि वह अपने अच्छे दोस्त मेहर रमेश और उनके पसंदीदा निर्माता अनिल सुनकारा के निर्देशन कौशल के तहत अपनी फिल्म 'भोला शंकर' के शीर्षक का अनावरण करने के लिए सम्मानित महसूस कर रहे हैं.

Happy birthday @KChiruTweets garu Honoured to be unveiling the title of your film! #BholaaShankar, under the directorial skills of my good friend @MeherRamesh and my favourite producer @AnilSunkara1 garu

May the year ahead bring you great health and success. All the best sir! pic.twitter.com/U9czmnIK5I

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) August 22, 2021