इस वजह से सुशांत सिंह राजपूत फिर आए बहन को याद, भावुक होकर कही ऐसी बात

नई दिल्ली: बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के निधन को लंबा समय बीत चुका है, लेकिन उनकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता. सुशांत अपनी बेहतरीन फिल्मों और किरदारों के जरिए हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में जिंदा रहेंगे. हाल ही में उनकी फिल्म 'छिछोरे' (Chhichhore) को नेशनल फिल्म अवॉर्ड (National Film Award) से सम्मानित किया गया है.

हर दिन सुशांत पर गर्व करती हैं श्वेता

अब सुशांत की कैलिफोर्निया में रहने वाली बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने इस खास उपलब्धि से नवाजे जाने पर एक बार फिर से अपने दिवंगत भाई को याद किया है. उन्होंने 'छिछोरे' को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने की शुभकामनाएं दी हैं.

'Chhichhore' wins National Film Award.” Bhai, I know you are watching, but I wish you were there to receive the award. Not a single day passes when I don’t feel proud of you. #ChhichhoreBagsNationalAward #SushantOurHero https://t.co/iph8MYmd7q

श्वेता ने अपने एक ट्वीट में लिखा, 'छिछोरे ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता. भाई, मैं जानती हूं कि आप देख रहे हैं, लेकिन मेरी इच्छा है कि काश आप ये अवॉर्ड खुद लेते. एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब मैं आप पर गर्व महसूस नहीं करती हूं.'

श्वेता ने शेयर किए कई ट्वीट्स

एक अन्य ट्वीट में, श्वेता ने सुशांत सिंह राजपूत स्मारक पट्टिका की फोटो शेयर की। इसमें उन्होंने लिखा, 'सुशांत सिंह राजपूत (1986-2020, बिहार, मुंबई, भारत), एक अभिनेता, उत्सुक खगोलविद, पर्यावरणविद् और मानवतावादी, एक ऐसी आत्मा जिसने लाखों लोगों को छुआ.'

He lives on... his name lives on... his essence lives on! That is the impact of a pure soul! You are God’s own child my baby... you will always live on...#ForeverSushant pic.twitter.com/ea8HNW7iBH

