स्वरा भास्कर और फहाद अहमद की शादी की तस्वीरें आईं सामने, चाहने वालों ने दी जमकर बधाई

नई दिल्ली: एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और नेता फहाद अहमद ने हाल ही में दिल्ली में शादी की. हालांकि इस शादी में मेंहदी और संगीत तो हुआ लेकिन ना ही सात फेरे हुए और ना ही निकाह जैसी रस्म निभाई गई. ट्रेडिशनल दिखने वाली इस शादी में बस एक खास तरह का सेलिब्रेशन हुआ जिसमें दोनों परिवारों के साथ मिलकर जश्न मनाया गया. वहीं स्वरा भास्कर तो जहां सज-धजकर दुल्हन के रूप में तैयार हुईं वहीं फहाद अहमद जींस और शर्ट में ही दिखाई दिए.

स्वरा भास्कर ने वेडिंग रिसेप्शन में लाल रंग की सिल्क की साड़ी पहन रखी थी. वो एकदम तैयार होकर एक तेलुगू ब्राइड लग रही थीं. लाल रंग की साड़ी पर चौड़ा गोल्डन रंग का बॉर्डर था और बीच में बूटियों के डिजाइन बने हुए थे. स्वरा ने इस लुक को खास बनाने के लिए इसमें टेंपल ज्वैलरी पहनी थी. नाम में नथ तो बालों में गजरा स्वरा एकदम परमसुंदरी लग रही थीं.

Swara Bhasker & Fahad Ahmad at the Carnatic vocal recital by Sudha Raghuraman.@ReallySwara #SwaraBhasker #fahadahmad #swaragetsmarried pic.twitter.com/E0UO68loii

— E24 (@E24bollynews) March 14, 2023