Thank you For Coming BO Collection Day 1: शहनाज गिल-भूमि पेडनेकर का नहीं चला जादू, पहले ही दिन पस्त हो गई फिल्म

नई दिल्ली: Thank you For Coming Box Office Collection Day 1: महिला सशक्तिकरण को दर्शाती फिल्म 'थैंक्यू फॉर कमिंग' इस सप्ताह सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में भूमि पेडनेकर, शहनाज गिल, कुशा कपिला और शिबानी बेदी को लीड रोल में देखा जा रहा है. इन खूबसूरत अदाकाराओं के अलावा फिल्म में अनिल कपूर और करण कुंद्रा जैसे कलाकार भी दिखे हैं. हालांकि, बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद फिल्म पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर पस्त होती नजर आ रही है.

पहले दिन हुआ सिर्फ इतना कारोबार

अब फिल्म समीक्षक और बिजनेस विशेषज्ञ तरण आदर्श ने 'थैंक्यू फॉर कमिंग' के ओपनिंग ड कलेक्शन के बारे में जानकारी देते हुए ट्वीट किया है.

#ThankYouForComing attracts its share of audience at urban centres, despite multiple films [new + holdover titles] to choose from… A good start, considering the smart release strategy [screen count: 550 / limited shows] and ‘A’ certificate… Fri ₹ 1.06 cr. #India biz. pic.twitter.com/KSD8MBkjNv

— taran adarsh (@taran_adarsh) October 7, 2023