The Archies Twitter Review: कैसी है स्टारकिड्स की डेब्यू फिल्म? देखने से पहले जान लीजिए लोगों के रिव्यू

The Archies Twitter Review: जोया अख्तर के निर्देशन में बनी स्टारकिड्स से सजी 'द आर्चीज' को लेकर लंबे समय चर्चा बनी हुई है. अब आखिरकार इसे रिलीज कर दिया गया है. फिल्म में महानायक अमिताभ बच्चन की नाती अगस्त्य नंदा, शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान और दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर को अपनी एक्टिंग की पारी शुरू करते हुए देखा जा रहा है. स्टारकिड्स की इस डेब्यू फिल्म को 7 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया गया है.

ट्वीटर पर ट्रेंड हो रही है 'द आर्चीज'

रिलीज होते ही 'द आर्चीज' ट्वीटर पर ट्रेंड भी करने लगी है. वहीं, लोगों ने इस पर प्रतिक्रियाएं भी देनी शुरू कर दी है.

जहां एक ओर कई लोग फिल्म में नए टैलेंट का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं, वहीं, कई यूजर्स ने कलाकारों की एक्टिंग को और स्टोरी पर सवाल उठाए हैं.

This movie is very awesome , all characters impress me but I get most impress by #SuhanaKhan and #AgastyaNanda #TheArchies is very good movie, all movie lovers will love it for sure#ZoyaAkhtar pic.twitter.com/97Ewua59P4 — India's Elon Musk (@EshhanMusk) December 7, 2023

अगर आप भी इस वीकेंड 'द आर्चीज' देखने का प्लान कर रहे हैं तो इससे पहले चलिए जान लेते हैं दर्शकों ने इस पर क्या रिव्यूज दिए हैं.

#TheArchies that's 2 hours of my life I want back. Mediocre movie and average performances. Lets see if how any of these kids perform in a role that demands talent. #YuvrajMenda has potential. Rest?? — Ipsita Nayak (@ipsitanayak) December 7, 2023

लोगों ने दी ऐसी प्रतिक्रियाएं

'द आर्चीज' की सराहना करते हुए एक यूजर ने फिल्म को शानदार बताया है. फिल्म के किरदार से लेकर इसके गानों और सिनेमैटोग्राफी की भी काफी तारीफें की हैं. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, 'फिल्म अच्छी है. सभी किरदार इम्प्रेसिव है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा सुहाना और अगस्त्य का रोल पसंद आया.' वहीं, कुछ यूजर्स ने इसे सिर्फ एक अवरेज फिल्म बताया है.

फिल्म में दिखे ये कलाकार

'गली बॉय' फेम जोया अख्तर ने 'द आर्चीज' के निर्देशन की कमान संभाली है. अपनी इस फिल्म में उन्होंने सभी नए चेहरों को जगह दी है. फिल्म की कहानी 4 दोस्तों के ईर्द-गिर्द घूमती है. यह 2 घंटे 23 मिनट की एक म्यूजिकल कॉमेडी ड्रामा फिल्म है. फिल्म खुशी, सुहाना और अगस्य के अलावा मिहिर अहूजा, अदिति डॉट और युवराज मेंडा जैसे नए कलाकार भी अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीतने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं.

