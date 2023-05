The Kerala Story BO Collection Day 4: विवादों के बीच सोमवार को भी फिल्म ने कर ली इतनी कमाई

नई दिल्ली: The Kerala Story Box Office Collection Day 4: सुदीप्तो सेन के निर्देशन में बनी फिल्म 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) पर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. देशभर के कई राज्यों में इस पर बैन भी लगा दिया गया है. ट्रेलर की रिलीज के बाद से ही ये फिल्म लगातार विवादों में बनी हुई है. हालांकि, इस बीच भी फिल्म जबरदस्त कारोबार करने में सफल साबित हो रही है. अब फिल्म के चौथे दिन यानी सोमवार के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं.

'द केरल स्टोरी' में उठाया गया मजबूत मुद्दा

'द केरल स्टोरी' की कहानी को इसके बवाल का कारण माना जा रहा है. फिल्म में केरल से लापता हुई 32000 लड़कियों की कहानी दिखाई गई है. दावा किया जा रहा है कि केरल में हिन्दू और ईसाई लड़कियों का लव जिहाद करके उन्हें ISIS संगठन में शामिल कर आतंकवादी बनाया जा रहा है. ऐसे में कई राजनीतिक पार्टीयों ने फिल्म पर बैन लगाए जाने की मांग उठाई है.

सिर्फ 4 दिनों में अपनी लागत चुकी है 'द केरल स्टोरी'

दूसरी ओर फिल्म पर बढ़ती मुसीबतें इसके बढ़ते कारोबार का कारण भी बनती जी रही है. करीब 40 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में ही अपनी लागत निकाल ली है.

#TheKeralaStory passes the crucial ‘Monday Test’ with DISTINCTION MARKS… Day 4 [Mon; working day] HIGHER than Day 1 [Fri; holiday]… Will cross ₹ 50 cr today [Tue]… Fri 8.03 cr, Sat 11.22 cr, Sun 16.40 cr [revised], Mon 10.07 cr. Total: ₹ 45.72 cr. #India biz. #Boxoffice pic.twitter.com/x3MQUpv9zD

— taran adarsh (@taran_adarsh) May 9, 2023