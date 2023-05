'The Kerala Story' पर विवाद गहराया, जानिए कितनी सच है 32,000 लड़कियों के गायब होने की कहानी

नई दिल्ली: बॉलीवुड एक्ट्रेस अदा शर्मा की फिल्म 'The Kerala Story' जल्द आने वाली है. इस फिल्म में उन लड़कियों की कहानी दिखाने का दावा किया गया है कि जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और फिर वह आतंकी संगठन ISIS में शामिल हो गई हैं. फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया था कि कैसे केरल की महिलाओं को इराक और सीरिया ले जाकर उन्हें ISIS में शामिल किया जाता है. फिल्म 5 मई को थिएटर में रिलीज हो रही है. 26 अप्रैल को फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ था. उससे पहले फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था जिसमें दावा किया गया था कि केरल की 32 हजार हिंदू और ईसाई महिलाओं ने इस्लाम धर्म कबूल किया. इसके बाद उन्हें ISIS शामिल करवाया गया.

32 हजार लड़कियों के धर्म परिवर्तन को लेकर बढ़ा विवाद

Shalini, Geetanjali, Nimah &Asifa marked my lifeline since last 5yrs. Choking me till I tell their stories. Soon u'll get to see a film which u never imagined, in ur remotest imagination. Thank u Ambikaji, YaduVJkrishnan, @sunshinepicture Vipul A Shah from bottom of my heart pic.twitter.com/NmSltqzpf3

— Sudipto SEN (@sudiptoSENtlm) November 3, 2022