एक्ट्रेस का दावा मां बनने वाली थीं Tunisha Sharma, शीजान खान ने किया था शादी से इनकार

नई दिल्ली: कल देर रात शनिवार को मीडिया में तब अचानक हड़कंप मच गया जब 20 साल की तुनिषा शर्म ने फांसी लगाकर सुसाइड कर ली. उनकी सुसाइड को उनके एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान से जोड़ा जाने लगा. जिस कमरे में तुनिषा ने सुसाइड की वो शीजान का मेकअप रूम था. तुनिषा की मां ने शीजान के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और अब शीजान पुलिस हिरास्त में है.

Uneducated-poor class to educated high class, they all are same... Their goal is same.. pic.twitter.com/ify0la7j8t

Boyfriend Sheezan Khan. She was just 20 years old..

ट्विटर और सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पर शीजान खान का नाम ट्रेंड कर रहा है. ऐसे में तुनिषा शर्मा की प्रेग्नेंसी की खबरें भी सामने आ रही हैं. एक मीडिया हाउस ने य दावा किया है कि तुनिषा प्रेग्नेंट थीं और शीजान उनसे शादी करने के लिए मना कर रहे थे इसलिए उनके पास सुसाइड का कोई और रास्ता नहीं बचा. इसी के साथ ‘मैडम सर’ फेम एक्ट्रेस प्रीति तनेजा बताया है कि तुनिषा मां बनने वाली थीं. वो शीजान के साथ शादी करने के लिए तैयार थीं लेकिन शीजान बार-बार शादी की बात टालते रहे.

Young TV actress Tunisha Sharma, who was currently playing the lead in Alibaba Dastaan-E-Kabul died by suicide today.

Her mother has filed a complaint agaist Tunisha's male co-actor and show's lead Sheezan Khan for abetment.#TunishaSharma pic.twitter.com/OCHKOkBcKB

