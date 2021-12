कड़कड़ाती ठंड में मोनोकिनी पहन पूल में उतरीं उर्फी जावेद, तोड़ी बोल्डनेस की हदें

नई दिल्ली: छोटे पर्दे की मशहूर एक्ट्रेस और 'बिग बॉस ओटीटी' (Bigg Boss OTT) फेम उर्फी जावेद (Urfi Javed) अपने अनोखे फैशन सेंस को लेकर सुर्खियों में रहती हैं. इसी वजह से वह कई बार ट्रोलर्स के निशाने पर भी आ जाती हैं, लेकिन इससे उन्हें कभी कोई फर्क नहीं पड़ाता, बल्कि वह हर दिन अपनी और बोल्ड पिक्स शेयर कर लोगों के होश उड़ा देती हैं.

बिकिनी पहन पानी में उतरीं उर्फी

अब उर्फी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर ऐसी तस्वीरें शेयर की हैं, जिसे देखने के बाद इस कड़कड़ाती ठड़ में पसीने छूट जाएंगे. दरअसल, टीवी सेंसेशन बन चुकीं उर्फी मोनोकिनी पहन पूल में उतरी हैं. इन तस्वीरों में उर्फी की बोल्डनेस ने सभी को हैरान कर दिया है.

ब्लू मोनोकिनी में दिखीं उर्फी

उर्फी ने सोशल मीडिया पर अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर कर तहलका मचा दिया है. अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फोटोज में देखा जा सकता है कि उर्फी लाइट ब्लू मोनोकिनी में नजर आ रही हैं. अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उर्फी ने लाइट मेअकप के साथ बालों को ओपन छोड़ा हुआ है, जिसमें वह हमेशा की तरह बेहद हॉट लग रही हैं.

उर्फी ने दिखाईं बोल्ड अदाएं

इन फोटो में उर्फी कभी मुस्कुरा रही हैं तो कभी कहीं और देख रही हैं. उनकी कातिल अदाएं लोगों के होश उड़ाने के लिए काफी हैं. फोटोज शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, 'Soaking the sun, take me back!'. उर्फी ने एक साथ तीन तस्वीरें शेयर की है, जिसमें वह अलग-अलग पोज देती दिख रही हैं.

कई टीवी शोज में दिख चुकी हैं उर्फी

उर्फी ने करियर की बात करें तो पिछली बार उन्हें रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी' में देखा गया था. इस शो से वह केवल एक सप्ताह में ही बाहर हो गई थीं. लेकिन इसके बाद से ही वह लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. इसके अलावा उर्फी को 'चंद्र नंदिनी', 'बेपनहा', 'डायन' और 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' जैसे कई टीवी शोज में भी देखा जा चुका है.

