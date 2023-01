Cricketer Rishabh Pant: उर्वशी रौतेला न नहीं छोड़ा ऋषभ पंत का पीछा, जा पहुंची अस्पताल!

नई दिल्ली: ऋषभ पंत के पीछे-पीछे उर्वशी रौतेला फिर एक बार मुंबई पहुंच गई हैं. ये महज संयोग नहीं होगा कि जिस अस्पताल में ऋषभ पंत को हाल ही में शिफ्ट किया गया है उर्वशी उसी अस्पताल के आस-पास मंडरा रही हैं. ऋषभ पंत हाल ही में एक घातक रोड एक्सीडेंट का शिकार हुए जिसके बाद उन्हें मुंबई के किकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में ट्रांसफर कर दिया गया.

उर्वशी रौतेला ने हाल ही में अपनी इंस्टा स्टोरी पर ठीक उसी अस्पताल की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की है. पोस्ट पर उर्वशी ने कोई कैप्शन नहीं लिखा था लेकिन शेहर का नाम और लोकेशन टैग किए गए थे. पहले जब टी20 वर्ल्ड कप के लिए पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया गई थी तब भी उर्वशी वहां जा पहुंची थी.

Should I file case on behalf of #RishabhPant#urvashi https://t.co/Di5miR0xHk

— coding4vinayak (@coding4vinayak) January 6, 2023