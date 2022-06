Jug Jugg Jeeyo Box Office Collection Day 4: चौथे दिन 'जुग जुग जियो' की कमाई में आई भारी गिरावट, किया कुल इतना कारोबार

नई दिल्ली: Jugjugg Jeeyo BO Collection Day 4: वरुण धवन (Varun Dhawan) और कियारा आडवाणी (Kiara Advani) की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जुग जुग जियो' (Jug Jugg Jeeyo) का ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन शानदार रहा, लेकिन पहले सोमवार को फिल्म बुरी तरह पिटी है. फिल्म 'जुग जुग जियो' (Jug Jugg Jeeyo) अपनी रिलीज के चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर धड़ाम हो गई है. 'भूल भुलैया 2' के बाद बॉलीवुड की बैक टू बैक 5 फिल्‍में फ्लॉप हुईं है. ऐसे में लोगों को 'जुग जुग जियो' से काफी उम्मीदें थी, लेकिन फिल्म की सोमवार की कमाई में काफी गिरावट देखने को मिली है.

राज मेहता के निर्देशन में बनी 'जुग जुग जियो' की चौथे दिन की कमाई सामने आ चुकी है. फिल्म ने सोमवार को कुल 4.82 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

#JugJuggJeeyo remains steady at national multiplexes, which is driving its biz... #Delhi - #NCR remain key contributors... Decline on Mon [vis-à-vis Fri]: 48.06%... Fri 9.28 cr, Sat 12.55 cr, Sun 15.10 cr, Mon 4.82 cr. Total: ₹ 41.75 cr. #India biz. pic.twitter.com/hCB1ODVdYD

taran adarsh (@taran_adarsh) June 28, 2022