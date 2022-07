फ्लाइट में सफर करना वीर दास को पड़ा महंगा, बताया कितनी परेशानी से गुजरे एक्टर

नई दिल्ली: कॉमेडियन वीर दास ने हाल में ही एक ट्वीट किया है. जिसमें उन्होंने हवाई सफर के दौरान हुई कई परेशानियों के बारे में जानकारी दी. वीर दास का सोशल मीडिया पर पोस्ट खूब वायरल हो रहा है. जिसके बाद उनके प्रशंसक अभिनेता को लेकर काफी चिंतित हो गए हैं. वीर का कॉन्ट्रोवर्सी से काफी पुराना नाता है. हाल में ही उनके एक शो को लेकर काफी विवाद खड़ा हो गया था, जिसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय का मजाक उड़ाया था. उनका खूब विरोध भी किया गया था.

एयर इंडिया पर भड़के वीर

वीर ने ट्वीटर पर एक पोस्ट किया और खुलासा किया कि 'वह दिल्ली से लेह जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट में सफर कर रहे थे. तभी कर्मचारियों ने अनाउंसमेंट किया कि खराब मौसम हो गया है, जिसकी वजह से अन्य उड़ानें रद्द कर दी गई हैं. जिसके बाद यात्रियों ने गुस्से में विद्रोह करना शुरू कर दिया.

वहीं कुछ लोगों पता करने पर हमें जानकारी मिली की वहां मौसम अच्छा है. जिसके बाद लोगों का और गुस्सा बढ़ गया. कप्तान अपने कॉकपिट में था. केबिन क्रू अंदर चला गया, और हम सभी भूखे प्यासे 50 लोग विमान के सामने खड़े दुकान के खुलने का इंतजार कर रहे थे'.

विमान चलने की भी दी जानकारी

कॉमेडियन ने बताया कि कुछ समय बाद कर्मचारी अपनी सफाई में कहने लगे एयर इंडिया अन्य एयरलाइन्स की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, उनके पास उच्च सुरक्षा मानक हैं. जबकि एक यात्री ने क्रू मेंबर को धमकी देते हुए कहा कि मैं गृह मंत्री तक आपकी शिकायत पहुंचाऊंगा.

The plane is moving! I’m so happy I could cry. I might just, my t shirt is soaked in sweat anyway. Maybe my tears are cooler than my sweat and can bring my body temperature down. pic.twitter.com/IgQMFy9Vgm

— Vir Das (@thevirdas) July 16, 2022