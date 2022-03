The Kashmir Files BO Collection Day 13: 200 करोड़ क्लब में शामिल हुई फिल्म, अब तक किया इतना कारोबार

नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर (Anupam Kher) और मिथुन चक्रवर्ती (Mithun Chakraborty) जैसे दिग्गजों सितारों की दमदार अदाकारी से सजी फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' (The Kashmir Files) पर इन दिनों हर जगह चर्चा हो रही है. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है. ये कहना गलत नहीं होगा कि विवेक अग्निहोत्री ने धमाकेदार रिकॉर्ड बनाया है.

दर्शकों का क्रेज कम होने का नाम नहीं ले रहा

फिल्म का क्रेज दूसरे सप्ताह तक बरकरार है. वहीं, अब भी लगातार फिल्म के सारे शोज हाउसफुल जा रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि 'द कश्मीर फाइल्स' 200 करोड़ क्लब में शामिल हो गई है.

फिल्म ने पहले ही हफ्ते में 100 करोड़ के आसपास का कारोबार कर लिया था. पहले दिन 3.55 करोड़ रुपये से ओपन‍िंग की थी. दूसरे दिन 8.50 करोड़ की कमाई की. पहले हफ्ते में 97.30 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था.

फिल्म ने अब तक कमाए इतने करोड़ रुपए

अब फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की कमाई रिलीज के 13वें दिन 10 करोड़ रुपये से नीचे जाती दिख रही है. शुरुआती आंकड़ो के मुताबिक फिल्म ने बुधवार को करीब 10.03 करोड़ रुपए कमाए हैं.

#TheKashmirFiles crosses ₹ 200 cr mark ... Also crosses *lifetime biz* of #Sooryavanshi... Becomes HIGHEST GROSSING *HINDI* FILM [pandemic era]... [Week 2] Fri 19.15 cr, Sat 24.80 cr, Sun 26.20 cr, Mon 12.40 cr, Tue 10.25 cr, Wed 10.03 cr. Total: ₹ 200.13 cr. #India biz. pic.twitter.com/snBVBMcIpm

taran adarsh (@taran_adarsh) March 24, 2022