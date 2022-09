'छेल्लो शो' के ऑस्कर पहुंचने पर विवेक अग्निहोत्री ने किया ट्वीट, रिएक्शन आया सामने

नई दिल्ली: जहां भारतवासी 'द कश्मीर फाइल्स' और 'RRR' के ऑस्कर में पहुंचने की उम्मीद लगाए बैठे थे. वहीं डायरेक्टर पान नलिन की 'छेल्लो शो' ने भारत की ओर से ऑस्कर में जगह बनाई है. ऑस्कर के लिए चुने जाने के बाद से फिल्म का नाम चारों ओर गूंज उठा है. ऐसे में 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का रिएक्शन सामने आया है.

फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 'छेल्लो शो' को ऑस्कर के लिए चुना है. सोशल मीडिया पर 'छेल्लो शो' की हर जगह तारीफ की जा रही है. इस बीच 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर ने भी खुशी जाहिर की है. विवेक अगिनहोत्री ने ट्वीट कर लिखा है कि 'छेल्लो शो' की पूरी टीम को ऑस्कर की ऑफिशियल एंट्री में सिलेक्ट होने के लिए बहुत-बहुत बधाई. ऑस्कर 2023 में बेस्ट फिल्म अवॉर्ड के लिए शुभकामनाएं.'

A big congratulations to the entire team of #LastFilmShow (Chhello Show) for being selected as India’s official entry. Wishing them the best film award at the #Oscars2023

I thank all the well wishers and specially media which was rooting for #TheKashmirFiles. pic.twitter.com/nNjOe2Fv3D

