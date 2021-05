एक्ट्रेस युविका चौधरी को गिरफ्तार करने की उठी मांग, जानिए किस बात पर भड़के लोग

नई दिल्ली: फिल्मी सितारे पिछले कुछ वक्त में सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गए हैं. ऐसे में वह हर दिन अपनी तस्वीरें और वीडियोज फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. हालांकि, कई बार इस दौरान वह ऐसा कुछ कर जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें आलोचनाओं का भी शिकार होना पड़ता है. हाल ही में फिल्म 'ओम शांति ओम' और 'बिग बॉस' फेम एक्टेस युविका चौधरी (Yuvia Chaudhary) ने भी कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी है.

युविका चौधरी ने कर दी ये गलती

दरअसल, हाल ही में युविका ने अपना एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वह अपने हाथ में मोबाइल थामे पति प्रिंस नरूला का वीडियो शूट कर रहती हुई दिख रही हैं. यहां प्रिंस अपना हेयरकट ले रहे हैं. तभी वीडियो बनाते हुए युविका कहती हैं, "जब भी मैं व्लॉग बनाती हूं तो मैं भं.... की तरह आकर खड़ी हो जाती हूं. मुझे इतना टाइम ही नहीं मिलता कि मैं खुद को निखार सकूं. मैं बहुत खराब दिख रही हूं और प्रिंस मुझे तैयार होने का वक्त ही नहीं देता."

ट्रेंड हो रही है युविका की गिरफ्तारी की मांग

Yuvika Chaudhary committed an offence under section 153A of IPC which is a cognizable & non-bailable offence & for which she must be arrested. #ArrestYuvikaChoudhary pic.twitter.com/3qpHXBeP6h

अब युविका का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. लोगों का कहना है कि ऐसे लोगों की वजह से समाज में छोटी मानसिकता के चलते जाति से जुड़े भेदभाव दूर नहीं हो रहे हैं. इसी कारण अब लोगों ने युविका की गिरफ्तारी की मांग भी करना शुरू कर दिया है. अब ट्विटर पर #ArrestYuvikaChoudhary भी ट्रेंड करने लगा है.

युविका चौधरी ने मांगी माफी

Hi guys I didn’t kw the meaning about that word wt I used in my last vlog I didn’t mean to hurt anyone and I can never do that to hurt someone I apologise to each n every one I hope you understand love you all

— Yuvika Choudhary (@yuvikachoudhary) May 25, 2021