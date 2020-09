Kangana Ranaut ने राज्यपाल BS Koshyari से की मुलाकात, बोलीं-उम्मीद है न्याय मिलेगा

मुंबईः शिवसेना (Shivsena) की ऐंठ और मनमानी के बीच अभिनेत्री कंगना रनौत (Kangana Ranaut) भी जमकर मोर्चा संभाले हुए हैं. पूरे दमखम से वह हर अगला कदम रख रही हैं. BMC की कार्रवाई, ऑफिस में तोड़फोड़ और संजय राउत से हुई अदावत वाले प्रकरणों के बीच अभिनेत्री रविवार को महाराष्ट्र के राज्यपास भगत सिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Kosjhyari) से मुलाकात करने पहुंची.

राज्यपाल ने बेटी की तरह मेरी बात सुनी ः कंगना

अभिनेत्री ने इस बारे में मीडिया से बातचीत की. कंगना रनौत ने कहा 'मैंने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है. मेरे साथ जो भी अन्याय हुआ है मैंने उसके बारे में बात की. वह यहां पर हमारे सबके अभिभावक हैं. जिस तरह से मेरे साथ जो सलूक हुआ है उसे बारे में बात हुई है.

I told him about the unjust treatment I've received. I hope justice will be given to me so that the faith of all citizens including young girls, is restored in the system. I am fortunate that the Governor listened to me like his own daughter: Kangana Ranaut pic.twitter.com/VNRswgobxc

