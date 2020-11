चर्चा में आने के लिए पूजा बेदी ने किया सनातन परंपरा का अपमान, माफी तो मांगनी पड़ेगी

मुंबई: कुछ सेलिब्रिटी और स्टार नाम और फेम के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं चाहे उसके लिए धर्म का अपमान भी क्यों न करना पड़ें. एक्ट्रेस पूजा बेदी ने भी कुछ ऐसा ही किया है.

बता दें मॉडल व एक्टर मिलिंद सोमन ने 4 नवंबर को अपने बर्थडे के मौके पर अपनी एक न्यूड फोटो शेयर की थी. फोटो में मिलिंद गोवा की बीच पर दौड़ते नजर आ रहे थे. मिलिंद की यह फोटो उनकी पत्नी अंकिता कोंवर ने क्लिक की है. लेकिन इस तस्वीर के अलावा पर भी इस पर विवाद शुरू हो चुका है.

A bsolutely nothing obscene about @milindrunning aesthetic pic. The obscenity lies in the minds of a viewer imagining more!

His crime is being good looking,famous & setting bench marks!

If nudity is a crime all naga babas should be arrested. Smearing ash can't make it acceptable! pic.twitter.com/vTTAK8whIi

— Pooja Bedi (@poojabeditweets) November 8, 2020