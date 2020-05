प्रवासी मजदूरों के सपोर्ट में आए रितेश देशमुख, ट्वीट कर कहीं ये बात

मुंबई: लॉकडाउन की वजह से सरकार व प्रशासन सबसे घरों में रहने की अपील करते देखे जा रहे हैं. ऐसे में जो प्रतिदिन की कमाई से अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं वो रोटी के लिए भी तरस रहे हैं. अब देश में लगे लॉकडाउन 3.0 में सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाई है.

बेटे आरिन संग मिल माधुरी ने गाया गाना, लिंक पर क्लिक कर जानें पूरी खबर.

लेकिन खबरों की मानें तो इन ट्रेनों में जाने वाले मजदूरों से ट्रेन के टिकट के पैसे लिए जा रहे हैं. ऐसे में दो तरह की बातें सुनने को मिल रही है, एक तो जो सरकार से अपील कर रही है कि मजदूरों से ट्रेन के किराए नहीं लिए जाए और दूसरे वो जो इसे सही बता रहे हैं.

We as a country should bear the cost of migrants going back to their homes. Train services should be free. They (Labourers) are already burdened with no pay & no place to stay compounded with the fear of #covid19 infection. pic.twitter.com/lKK5KfKz7u

— Riteish Deshmukh (@Riteishd) May 4, 2020