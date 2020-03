टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार ने पीएम राहत कोष में दिए 11 करोड़

मुंबई: कोरोना वायरस से पूरा देश जंग लड़ रहा है और इसके लिए भारत सरकार व राज्य सरकार विभिन्न प्रकार के राहत कोष की घोषणा कर रही है. इसी बीच प्रधानमंत्री ने लोगों से मदद करने की अपील की है.

Today, we are all at a really crucial stage & it’s extremely important to do all we can to help. I, along with my entire @TSeries family pledge to donate Rs. 11 crores to the PM-CARES Fund. We can & will fight this together, Jai Hind PMOIndia @narendramodi #IndiaFightsCorona https://t.co/mBBhuVgW1t

