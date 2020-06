क्या #cbiforsushant से सुलझेगी सुशांत सिंह राजपूत के 'मौत की मिस्ट्री'?

नई दिल्ली: सुशांत सिंह रापजूत आत्महत्या मामले के बाद से एक तरफ जहां बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर बहस काफी तेज हो गई है. वहीं उनकी खुदकुशी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं. उनकी मौत की सीबीआई जांच की मांग उठ रही है.

#cbiforsushant के जरिए रूपा गांगुली ने की मांग

अब एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने सुशांत की मौत की सीबीआई जांच कराने की मांग की है. उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट कर सुशांत की मौत पर सवाल उठाए हैं. इन सभी ट्वीट्स के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है जिसमे #cbiforsushant लिखा हुआ है.

रूपा गांगुली ने जताया सुशांत की मौत पर बड़ा संदेह

रूपा गांगुली ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं इतना ब्रिलियंट और कमाल का इंसान इस तरह का रास्ता क्यों चुनेगा, बिना किसी उकसावे के. कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें या तो नहीं जोड़ा गया है या जिनकी सफाई नहीं दी गई है.

What I cannot understand is why such a brilliant inquisitive mind would choose such an alternative without any provocation. A few things are either not adding up or are not being clarified or explained to us, the citizen .#cbiforsushant #roopaganguly @AmitShah @narendramodi pic.twitter.com/9BpLPQAXQL — Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) June 24, 2020

बीजेपी सांसद रूपा गांगुली ने ये भी लिखा कि "मैंने जो सुना और देखा उसके मुताबिक़ सुशांत की मौत को आत्महत्या करार देना बहुत जल्दबाज़ी होगी. इस मामले की गहराई से सीबीआई जांच होनी चाहिए."

What I hear and I see seems inconclusive and rushed about labeling the passing of Sushant as a suicide. We should probe deeper, CBI should be conducting the investigation#cbiforsushant #roopaganguly @AmitShah @narendramodi pic.twitter.com/Ag01Vjv74i — Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) June 24, 2020

रूपा गांगुली ने एक ट्वीट के जरिए मुख्य तीन सवाल भी उठाए जो इस प्रकार हैं..

क्या पोस्टमार्टम के दौरान शरीर में किसी जहरीले पदार्थ के होने के प्रमाण मिले?

क्या सीसीटीवी फुटेज को जांचा गया और देखा गया कि कोई उसके घर में घुसा तो नहीं था?

पुलिस इसे सुसाइड कैसे मान सकती है, जब वहां कोई सुसाइड नोट ही नहीं था?

साथ ही भाजपा सांसद ने लिखा कि "मैं भारत का एक चिंतित नागरिक हूं और मैं हमारे युवा प्रतिभाशाली और चुलबुले सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बारे में सच्चाई जानने की मांग करती हूं"

I'm a concerned citizen of India and I demand to know the truth about the passing of our young talented and bubbly Sushant Singh Rajput#cbiforsushant #roopaganguly @AmitShah @narendramodi pic.twitter.com/WEvY5a9V0M — Roopa Ganguly (@RoopaSpeaks) June 24, 2020

उन्होंने ये भी कहा कि "बार-बार डिप्रेशन को मौत का कारण बताना सुशांत की मौत की असल वजह से भटकाना है. क्या हमें इसकी गंभरीता से जांच नहीं करनी चाहिए? बजाय इसके कि हम इसे आत्महत्या कह कर इससे किनारा कर लें."

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून को अपने मुंबई के फ्लैट में खुद को फांसी लगा ली थी. सुशांत की आत्महत्या पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं. मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि सुशांत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया. इसके लिए पुलिस उनके करीबियों से भी पूछताछ करने में जुटी है. इससे पहले सोनू निगम, सोना मोहापात्रा सहित कई अन्य सेलेब्स भी उनकी मौत की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग उठा चुके हैं.

