पिछले 12 घंटों में देशभर से आए 490 नए कोरोना मामले

नई दिल्ली: कोरोना से बचाव के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार तमाम कोशिशें कर रही है. पूरा देश 14 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन किया जा चुका है. इसके बावजूद कोरोना मामलों में कमी नहीं आ रही है.

Increase of 490 #COVID19 cases in the last 12 hours, India's positive cases cross 4000 mark - at 4067 (including 3666 active cases, 292 cured/discharged/migrated people and 109 deaths): Ministry of Health and Family Welfare pic.twitter.com/d5xHg53Y3M — ANI (@ANI) April 6, 2020

स्वास्थ्य विभाग से मिली नई जानकारी के अनुसार पिछले 12 घंटों में कोरोना के कुल 490 मामले सामने आए हैं. इसी के साथ भारत में कुल कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 4067 हो चुकी है जिसमें से 3666 केस एक्टिव है और 292 लोग कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें हॉस्पीटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है. वहीं 109 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी है.

8 more people test positive for #Coronavirus in Rajasthan - 5 in Jhunjhunu, 2 in Dungarpur & 1 in Kota. The 5 people in Jhunjhunu and 1 in Dungarpur had attended Tablighi Jamaat event in Delhi. The total number of positive cases in the state increased to 274:Rajasthan Health Dept pic.twitter.com/qEGVXOCzCW — ANI (@ANI) April 6, 2020

वहीं राजस्थान में कोरोना का कहर लगातार बरस रहा है और 24 घंटो में राजस्थान से 8 नए कोरोना मामले आए हैं. इसी के साथ पूरे राज्यभर से कोरोना ग्रसित लोगों की संख्या 274 हो चुकी है.

1 more woman from Hindpiri area, Ranchi tested positive for #COVID19. She was in direct contact of the Malaysian woman (1st positive case in state) who was staying in the area&tested positive earlier. Total positive cases in state is 4: Jharkhand Health Secy Nitin Madan Kulkarni — ANI (@ANI) April 6, 2020

झारखंड के रांची से भी एक नया मामला आया है, जो नया कोरोना पॉजिटिव केस आया है यह राज्यथी की पहली कोरोना पॉजिटिव महिला के संपर्क में आई थी. इसी के साथ राज्य में कोरोना के कुल 4 मामले सामने आ चुके हैं.