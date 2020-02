जागी दिल्ली सरकारः कहा-वाट्सएप पर कोई फैलाए नफरत तो शिकायत करें

नई दिल्लीः दिल्ली में नागरिकता कानून के विरोध से उठी आग में जब 45 से अधिक लोग जल गए और कइयों को अरमान खाक हो गए तब सरकार को सुध आई है कि सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही नफरत पर अंकुश लगाया जाए. खैर, देर आए दुरुस्त आए. खबर है कि सोशल मीडिया में नफरत भरे संदेशों पर निगरानी के लिए दिल्ली सरकार पहल करने जा रही है. जानकारी के मुताबिक दिल्ली सरकार एक नंबर जारी करेगी, जिस पर ऐसे संदेशों की शिकायत भेजी जा सकेगी. इसके बाद इन सभी शिकायतों की जांच की जाएगी. यदि वह शिकायत सही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

भड़काऊ मैसेज आएं तो करें शिकायत

दिल्‍ली के तनावपूर्ण माहौल को शांत करने के लिए दिल्ली सरकार ने शनिवार को एक व्‍हाट्स एप नंबर जारी करने का फैसला किया है. इस पर लोगों द्वारा व्‍हाट्स एप पर मिल रही भड़काऊ शिकायतें की जा सकेंगी. इन शिकायतों की स्‍क्रीनिंग होगी और वास्‍तविक पाए जाने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी. दिल्‍ली सरकार के सूत्रों ने बताया कि व्‍हाट्सएप पर ढेर सारे भड़काऊ सामग्री (भड़काऊ वीडियो, मैसेज, ऑडियो) का प्रसार हो रहा है.

Delhi Government Sources: An official will screen all the complaints received. The complaints which are genuine would then be forwarded to the police for necessary action. https://t.co/33oJr7FrtQ

— ANI (@ANI) February 29, 2020