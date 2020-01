ज़ी मीडिया के खुलासे पर भाजपा ने सोनिया गांधी से मांगा जवाब, कपिल सिब्बल बौखलाए

दिल्ली: ज़ी मीडिया ने नागरिकता संशोधन कानून पर हिंसा करने वालों की पोल खोल कर रख दी है. इससे राजनीति में हड़कंप मच गया है. भाजपा ने कपिल सिब्बल की संलिप्तता पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जवाब मांगा है. भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि सोनिया गांधी बताएं कि वरिष्ठ कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने PFI से 77 लाख रुपए क्यों लिए? हो सकता है कि सोनिया गांधी ने भी PFI से पैसे लिए होंगे.

पैसे देकर देश में कांग्रेस ने कराई हिंसा- संबित

भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि हो सकता है कि सोनिया गांधी ने भी PFI से पैसे लिए होंगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाथ आतंकवादियों और आगजनी करने वालों के साथ है। उनका इशारा शाहीन बाग में चल रहे प्रोटेस्ट के संदर्भ में था. पैसे देकर देश में हिंसा फैलाई गई. भाजपा प्रवक्ता ने कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह, दुष्यंत दवे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि आखिर उसे हाफिज सईद से प्यार क्यों है?

कपिल सिब्बल को नहीं सूझ रहा जवाब

Kapil Sibal: Media has put up a story that ED told them that CAA protests are funded by PFI & part of that funding has come to some advocates,including me. I wish both the media & those who leaked these stories did a bit of homework because they wouldn't have leaked it otherwise. pic.twitter.com/9AQv78qIpl

— ANI (@ANI) January 27, 2020