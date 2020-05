चीन सिर्फ मक्कारी कर सकता है जंग नहीं, जानिए किन 5 कारणों से डर गया ड्रैगन

नई दिल्ली: चीन में सेना और राजनेताओं के बीच गहरा मतभेद है. ये इस बात से स्पष्ट होता है कि जहां चीनी सेना यानी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी(PLA) लद्दाख में फौजी जमावड़ा बढ़ा रही थी. वहीं दिल्ली में बैठे चीनी राजदूत सुन वीडोंग (Sun Weidong) ने बीजिंग के इशारे पर सुलह सफाई की बातें शुरु कर दीं.

उनका कहना था कि 'हमें कभी अपने मतभेदों को दो देशों के बीच आपसी रिश्तों से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और असहमतियों का समाधान बातचीत से करना चाहिए.भारत और चीन एक दूसरे के दुश्मन नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए अवसर हैं'.

Shared #China’s experiences fighting against #COVID19 with #Indian youth. Virus makes us keep social distance, but never keeps us apart in heart. We should join hands, strengthen cooperation & fight together. Read transcript of my remarks on the webinar.

— Sun Weidong (@China_Amb_India) May 27, 2020