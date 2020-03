दिल्ली में दुकानदारों को दिया जाएगा ई-पास

नई दिल्ली: कोरोना के चलते पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन कर दिया गया है यानी कि 14 अप्रैल तक लोगों को घर पर ही रहना है. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इस एलान के बाद बहुत लोगों को परेशान देखा गया और राशन दुकानों के बाहर लाइन लगे देखा गया. जिसके बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लोगों के सामने आए.

Delhi CM Arvind Kejriwal: Police Commissioner has introduced a helpline number at his office, if you face any difficulty you can call at this number. The number is: 23469536 pic.twitter.com/pZc2bHR8Bw — ANI (@ANI) March 25, 2020

बता दें कि केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली सरकार जो भी जरूरत की चीजों की दुकाने खोल रहे हैं उन्हें ई-पास दिया जाएगा. ताकि वह दुकान खोल सकें. 21 दिनों के इस लॉकडाउन में किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, दैनिकजीवन से जुड़ी चीजें मिलती रहेंगी. दरअसल पीएम की 21 दिनों की लॉकडाउन के बाद से लोग घरों के सामान को लेकर घबरा गए और राशन दुकाने के बाहर भारी भीड़ देखी गयी.

Delhi CM Arvind Kejriwal: There is no need to panic. After PM Modi's speech yesterday people started lining up at shops for essential services. I again appeal to people to not do panic buying, I assure everyone that there will be no shortage of essential services. #21daylockdown pic.twitter.com/xLCtqiOQd5 — ANI (@ANI) March 25, 2020

दिल्ली सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली पुलिस कमिश्नर का नंबर जारी कर दिया है. नंबर है- 011-23469536. इसके साथ ही केजरीवाल ने यह भी कहा कि पुलिस से आ रही दिक्कत या किसी भी प्रकार की शिकायत को इस नंबर पर कॉल कर बता सकते हैं.