जावेद अख्तर ने फिर दिखाई जहालत, तारेक फतह से पूछ बैठे मूर्खतापूर्ण सवाल

नई दिल्लीः फिल्म लेखक और गीतकार जावेद अख्तर आजकल अपनी टिप्पणियों के कारण चर्चा में हैं. नागरिकता कानून का मुखर विरोध कर रहे जावेद अख्तर अक्सर एकतरफा सवाल कर रहे हैं. कथित बुद्धिजीवियों की श्रेणी में बने रहने के लिए अख्तर ऐसे मूर्खतापूर्ण सवाल कर रहे हैं, जिनका कोई सिर पैर नहीं हैं. ऐसा ही एक सवाल उन्होंने पाकिस्तानी मुस्लिम स्कॉलर तारेक फतह से किया है. इस सवाल के बाद जावेद अख्तर ट्विटर पर ट्रोल हो रहे हैं. बीते दिनों उन्होंने दिल्ली हिंसा को लेकर पुलिस और केंद्र सरकार पर निशाना साधा था. इसके अलावा जामिया प्रकरण पर भी वह गलतबयानी कर चुके हैं.

क्या कहा था तारेक फतह ने

लेखक और विचारक तारेक फतह ने एक ट्वीट किया था. उन्होंने लिखा कि दुर्भाग्य से हर मुसलमान के मानस में एक मुल्ला गहराई से निहित है. जो नास्तिकों को मुस्लिम राष्ट्रवादियों में बदल देता है. यह वह लोग हैं जो खुद को हिंदू घृणा से मुक्त नहीं कर सके. इसमें कोई अपवाद नहीं है. यह लोग बलूचिस्तान में पाक नरसंहार की निंदा करते हैं.

Unfortunately @SarahTheHaider , a tiny Mullah lies embedded deeply in every Muslim's psyche; turns even atheists like yourself into 'Muslim Nationalists'. They couldn't free themselves of Hindu hatred. @ExmuslimsOrg r no exception. U guys nvr condemn Pak genocide in Balochistan. https://t.co/v6XIOhX7gw

जावेद अख्तर ने यह पूछा सवाल

गीतकार जावेद अख्तर उनके ऐसा लिखते ही अपनी टिप्पणी कर गए. पहले तो उन्होंने खुद व तारेक फतह की बराबरी की बात कही और इसके बाद वह लेखक को घेरने की कोशिश करने लगे. उन्होंने ट्वीट किया कि तारेक साहब, हम दोनों ही सार्वजनिक तौर पर मुस्लिम अतिवादियों के खिलाफ हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की किन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं.

Tarik saheb both of us are publicly against muslim communalists n mullas but I would like to know what are the issues if any on which you are in total disagreement with VHP BAJRANG DAl . Knowing you as a man of moral courage I am sure you won’t side track the question .

— Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 1, 2020