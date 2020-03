मध्य प्रदेश: कांग्रेस सरकार ने खोया बहुमत, लोगों को कमलनाथ के इस्तीफे का इंतजार

भोपाल: मध्य प्रदेश में जारी राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कांग्रेस के 20 विधायकों ने कांग्रेस छोड़कर इस्तीफा दे दिया है. इस प्रकार मुख्यमंत्री कमलनाथ को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिये. उन्होंने सरकार चलाने के लिये आवश्यक बहुमत खो दिया है. लोगों के उनके इस्तीफे का इंतजार है. मध्यप्रदेश के सियासी घटनाक्रम में ज़ी हिंदुस्तान की सभी भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं. शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रेस कांफ्रेस करके कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ विधायक बिसाहू लाल ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को अपना नेता मान लिया है.

भाजपा सरकार बनना लगभग तय

Bisahu Lal Sahu: I have resigned from the Congress as well as from the membership of State Assembly. I have joined BJP. Most of the Congress MLAs will resign from the Congress in coming days as they are fed up with the functioning of Kamal Nath govt. https://t.co/lIrXmSRyfV pic.twitter.com/M9515HH5MQ

— ANI (@ANI) March 10, 2020