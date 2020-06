कोरोना, भूकंप के बाद दिल्ली पर टिड्डी संकट, सरकार ने जारी की एडवाइजरी

नई दिल्लीः कोरोना संकट से जूझ रही दिल्ली में नया आतंक टिड्डी दल ने मचाया है. राजस्थान और हरियाणा के कई शहरों से होते हुए अब उन्होंने राजधानी की ओर रुख किया और उनके दल का एक हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दिशा की ओर है. हालांकि औपचारिक तौर पर दिल्ली सरकार ने कहा कि टिड्डी दल बॉर्डर पर है, राजधानी में नहीं पहुंचा है.

सरकार ने जारी की है ऐडवाइजरी

टिड्डी दल के प्रवेश की आशंका के चलते दिल्ली सरकार ने इस ओर रणनीति बनानी शुरू कर दी है. दिल्ली सरकार ओर से टिड्डी दल से निपटने के लिए एडवायजरी जारी की गई है. जिला मजिस्ट्रेट से कहा गया है कि टिड्डी दल का प्रभाव और खतरा कम करने के लिए हर तरह का इंतजाम करें.

A small swarm of locusts has entered the Delhi border. South and West districts have been put on high alert. We have also issued advisory to all district authorities to contain the spread of locusts: Delhi Minister Gopal Rai pic.twitter.com/x5tYb8JJfC

