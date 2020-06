देश में कोरोना: 24 घंटे में सर्वाधिक नये मामले और 465 मरीजों की मौत

नई दिल्ली: चीन की चालबाजी और धोखेबाजी की सजा पूरी दुनिया भुगत रही है. इसका कहर भारत में भी समय के साथ बढ़ रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घण्टे में 15 हजार 968 नये संक्रमितों का पता चला है. इसके साथ कुल मरीजों की संख्या 4 लाख न56 हजार से अधिक हो गयी है. संतोष की बात ये है कि जिस रफ्तार से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे भी तेज रफ्तार से मरीज स्वस्थ हो रहे हैं. भारत में मरीजों के ठीक होने की दर दुनिया के अनेक विकसित देशों से बहुत अधिक है.

देश में प्रति एक लाख मरीजों में केवल एक कि मौत- स्वास्थ्य मंत्रालय

