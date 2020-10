PM on Durga Pooja: दुर्गा पूजा के जश्न में शामिल होकर पीएम मोदी ने साधे दो निशाने

कोलकाता: बिहार में इस समय विधानसभा चुनाव चल रहा है और अगले साल पश्चिम बंगाल (West Bengal) में चुनाव होने हैं. आज दुर्गा पूजा के जश्न में शामिल होकर पीएम ने एक तीर से दो निशाने साधे. हिंदुत्व की धार को और पैनी करने के का लाभ पीएम मोदी (PMModi) को बिहार और बंगाल दोनों जगह मिल सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली तरीके से दुर्गा पूजा के कार्यक्रम में शामिल हुए.

लोगों से पीएम ने किया संवाद

आपको बता दें कि आज नवरात्र का छठा दिन है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल में एक दुर्गापूजा पंडाल का उद्घाटन किया, साथ ही बंगाल के लोगों से सीधे संवाद भी किया. बांग्ला भाषा में पीएम ने लोगों को पूजा की बधाई दी और इसी के साथ आत्मनिर्भर भारत में बंगाल के अहम रोल और केंद्र द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में बताया.

बंगाल की धरती के महान सपूतों को किया याद

We are continuously working for the fast development of the state of West Bengal. Under Pradhan Mantri Awas Yojana, houses have been constructed for around 30 lakh poor people. Over 90 lakh free gas connections given under Pradhan Mantri Ujjwala Yojana: PM Narendra Modi pic.twitter.com/JZKOIFbZrZ

— ANI (@ANI) October 22, 2020