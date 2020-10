France Cartoon Conflict: PM मोदी बोले 'आतंक के समर्थन में सड़कों पर उतर आए कुछ लोग'

अहमदाबाद: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की जयंती पर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे और देश के अद्वितीय गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल को श्रद्धांजलि दी. पीएम मोदी ने अपने संबोधन कई सामयिक विषयों का उल्लेख किया.

सबसे बड़ी घटना इस समय फ्रांस में घटित हुई. एक टीचर ने छात्र को पैगम्बर मोहम्मद साहब का कॉर्टून दिखा दिया तो उसकी गर्दन काट दी गयी. इसके बाद फ्रांस में चर्च के बाहर आतंकी हमला भी हुआ. इस्लामिक कट्टरपंथ की जो आग फ्रांस में जलाई गई, उसकी चिंगारी से हिंदुस्तान को भी जलाने की साजिश की गई. मुम्बई और भोपाल समेत कई जगहों पर मजहबी कट्टरपंथियों ने भीषण प्रदर्शन और हिंसक नारेबाजी की.

Today, all countries of the world need to unite against terrorism. No one can benefit from terrorism and violence. India has always fought against terrorism: PM Modi in Gujarat pic.twitter.com/kzQIGrit2g

— ANI (@ANI) October 31, 2020