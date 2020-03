सांसदों से बोले पीएम मोदी, 'कुछ लोगों को भारत माता की जय से दिक्कत'

दिल्ली: बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का बिना नाम लिए कहा कि पूर्व पीएम को भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है. उल्लेखनीय है कि कुछ दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारत माता की जय के नारे को हिंसा और दहशत से जोड़ा था जिसकी पूरे देश ने आलोचना की थी. भाजपा संसदीय दल की बैठक में अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा समेत सभी वरिष्ठ नेता और सांसद मौजूद हैं.

Parliamentary Affairs Minister, Pralhad Joshi: Prime Minister Modi at the BJP Parliamentary Party meeting today said that we are here for the national interest. PM Modi also said that the nation is supreme, and that development is our mantra. pic.twitter.com/xjJhUBgYTJ

