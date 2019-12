ठंडी हवाओं के बीच प्रियंका वाड्रा पहुंचीं इंडिया गेट, प्रदर्शनकारियों से भी की मुलाकात

नई दिल्ली: CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा करने इंडिया गेट पहुंचीं. उन्होंने प्रदर्शनकारियों के प्रति अपना समर्थन जताया. लेकिन अपील की कि यह प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए.

थोड़ी ही देर पहले सोनिया गांधी ने भी की है अपील

खास बात ये है कि प्रियंका अपनी मां सोनिया के उस लाइव वीडियो के कुछ ही देर बाद इंडिया गेट पहुंचीं, जिसमें कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष ने लाइव वीडियो के द्वारा सत्तारूढ़ बीजेपी पर जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाया था.

सोनिया गांधी ने केंद्र पर हमला करते हुए कहा कि लोकतंत्र में लोगों को सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है, लेकिन सरकार उनकी घोर उपेक्षा कर रही है और क्रूरता पूर्वक दबा रही है. सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों की बात सुने और उनकी चिंताओं को दूर करे.

सोनिया गांधी के आह्वान की पूरी खबर आप यहां पढ़ सकते हैं.

उधर बेटी प्रियंका ने दी गरीबों की दुहाई

इंडिया गेट पर इकट्ठा प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने पहुंचीं प्रियंका वाड्रा का कहना था कि CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी गरीबों के खिलाफ है. इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब तबके पर होगा.

उन्होंने देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शन की आग में घी डालने की कोशिश करते हुए कहा कि अगर किसी को जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेज निकालने पड़े. अगर उनकी दादी को जन्म प्रमाणपत्र निकालने पड़े तो वहां कहां से निकालेंगी.

Congress leader Priyanka Gandhi Vadra at a protest, at India Gate, Delhi: #CitizenshipAct & NRC are against the poor. The poor they will be most affected by it. What will the daily wage labourers do?; Demonstrations should be held peacefully. pic.twitter.com/icuqghggTc

— ANI (@ANI) December 20, 2019