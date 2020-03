बढ़ता जा रहा है कमलनाथ सरकार पर संकट, कांग्रेस आलाकमान में बेचैनी बढ़ी

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजनीति में कल से शुरू होई सियासी उठापटक अब भी जारी है. एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह सब कुछ ठीक होने का दावा करते हैं तो दूसरी तरफ कमलनाथ सरकार में मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि उनके विधायक बेंगलुरू में हैं. दो बड़े नेताओं के बयानों में इतना अंतर होने से पता चलता है कि कमलनाथ सरकार पर बड़ा संकट आ गया है.

भाजपा दूसरे तरीके से कर रही राजनीति

Madhya Pradesh Min Jitu Patwari: BJP lok tantra ki hatya karna chahti hai. Modi ji talks about a different kind of politics, this is the kind of politics he wants to do. Rs. 50-60 crores are being offered to our MLAs. Some of our MLAs are in Bengaluru, but they are with us pic.twitter.com/B7mR3KDRiP

— ANI (@ANI) March 4, 2020