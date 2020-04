जाहिलपन की हदः अस्पताल में नर्सों को परेशान कर रहे जमाती, सामने ही उतार रहे कपड़े

नई दिल्लीः तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना संकट के बीच देशभर के लोगों की जान को खतरे में डाल ही दिया है, लेकिन अब वे इलाज के दौरान भी तमात चुनौतियां और परेशानियां खड़ी कर रहे हैं. खबरों के अनुसार जमात के लोग जो कर रहे हैं वह जाहिलपन की पराकाष्ठा है. एक तरफ डॉक्टर और नर्स के साथ तमाम हेल्थ वर्कर्स कोरोना मरीजों की जान बचा रहे हैं. दूसरी तरफ तबलीगी जमात के कोरोना संदिग्ध जाहलिपने पर उतर आए हैं.

नर्सों को कर रहे परेशान, एमएमजी अस्पताल में अराजकता

गाजियाबाद के एमएमजी में भर्ती जमाती लगातार अस्पताल स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं. इतना ही नहीं, ये लोग नर्सों के सामने ही कपड़े बदलने के लिए कपड़े खोल देते हैं. जानकारी के मुताबिक अब जिला प्रशासन इन लोगों को जेल की बैरक में बंद करने पर विचार कर रहा है.

Ghaziabad DM has ordered an investigation after CMO Ghaziabad writes to police alleging that persons from Tablighi Jamat who are in quarantine at MMG hospital are walking around the ward without their trousers on and making lewd gestures towards the nurses.

बार-बार कर रहे हैं हंगामा

अस्पताल के सीएमएस रविंद्र राणा ने बताया कि तबलीगी जमात से जुड़े जो कोरोना संदिग्ध भर्ती किए गए हैं, उनका व्यवहार बहुत गलत है. रविंद्र राणा ने बताया कि जमाती लगातार अश्लील अश्लील कर रहे हैं. ये लोग अस्पताल स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, नर्सों के सामने ही कपड़ा बदलने लगते हैं और छोटी-छोटी बात पर हंगामा करते हैं.

दिल्ली में जमातियों ने टेस्ट से किया इनकार

दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से निकाले गए लोग देश के विभिन्न राज्यों के अस्पतालों में भर्ती हैं. इनमें से बड़ी संख्या में दिल्ली और गाजियाबाद में भी जमात में शामिल होने वाले लोग भर्ती हैं. इन लोगों ने गुरुवार को दिल्ली और गाजियाबाद दोनों जगह हंगामा किया.

A complaint was received from the CMO that the nurses of MMG hospital have alleged that 6 coronavirus patients admitted at the hospital's isolation ward are misbehaving with them; We are at the spot for investigation of the matter: SP City #Ghaziabad https://t.co/Db8peJa602 pic.twitter.com/FJF4N1un5s

— ANI UP (@ANINewsUP) April 2, 2020