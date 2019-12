नागरिकता कानून के खिलाफ बंगाल में बवाल! भाजपा कार्यालय फूंका

नई दिल्ली: नागरिकता कानून पर नॉर्थ ईस्ट में हिंसक प्रदर्शनों के बाद पश्चिम बंगाल भी जलता नजर आ रहा है. एक तरफ सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया है ​पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होगा, वहीं दूसरी तरफ उपद्रवी अलग अलग शहरों में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं.

पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हुई है. पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के काफिले पर कुछ लोगों ने हमला किया और बीजेपी सांसद की गाड़ी का कांच तोड़ दिया. BJP सांसद के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया है. सांसद ने पश्चिम बंगाल के अंदर लॉ एंड आर्डर की स्थिति के खत्म होने का आरोप लगाया है.

BJP MP from Barrackpore Arjun Singh: Our car was attacked with bricks and then a bomb was hurled near it, while I was returning from Kankinara. There is no law and order in West Bengal. President's rule should be imposed in the state. pic.twitter.com/Vf2AGpL1X8

