Video : स्टंप से 8 साल के बच्चे ने लगाए ऐसे शॉट्स, धोनी और डिविलियर्स का अवतार बता रहे लोग

नई दिल्लीः भारत में क्रिकेट ऐसा खेल है जिसका जुनून हर उम्र के लोगों पर रहता है. क्रिकेट को लेकर भारतीयों का उत्साह दुनिया के किसी भी देश से कहीं ज्यादा है. यही कारण है कि यहां के बच्चों में भी इस खेल के लिए एक अलग ही उत्साह है. लेकिन कभी-कभी बच्चों का ऐसा विडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है, जिसको देखकर लोगों को भरोसा ही नहीं होता. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसकी हर ओर चर्चा हो रही है.



8 साल के बच्चे ने मचाई सनसनी

दरअसल, एक वीडियो इन दिनों चर्चा में हैं. इसमें एक 8 साल का बच्चा अपने घर में बल्लेबाजी करता दिख रहा है. लेकिन बल्ले से नहीं, स्टम्प्स से. ये बच्चा चेन्नई का रहने वाला है और इसका नाम अश्वथ बताया जा रहा है. ईएसपीएन क्रिकइंफो द्वारा शेयर किए वीडियो में बच्चा स्टम्प की मदद से चारों तरफ शॉट्स खेलता नजर आ रहा है. वायरल वीडियो में बच्‍चा स्‍टंप से ही खूबसूरती के साथ ड्राइव, स्वीप्, स्‍कूप और फ्लिक शॉट लगाता नजर आ रहा है.

धोनी और डिविलियर्स का अवतार बता रहे लोग

इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चा बड़ी आसानी से टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी जैसा हेलिकॉप्टर शॉट लगाता भी दिखा.

Mr.360 in his latest avatar: 8-year-old Ashwath from Chennai rocks it with a stump #YourShots pic.twitter.com/wkY2AE25qg

— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) May 15, 2021