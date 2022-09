अर्शदीप सिंह को बदनाम करने की साजिश कर रहा पाकिस्तान, ट्विटर पर 'खालिस्तानी' कराया ट्रेंडिंग

Arshdeep Singh, India vs Pakistan: यूएई में खेले जा रहे एशिया कप के 15वें संस्करण में लगातार दूसरे रविवार भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच रोमांचक भिड़ंत देखने को मिली जिसमें पाकिस्तान की टीम ने एक गेंद पहले जीत हासिल कर ली. भारतीय टीम के लिये इस मैच का नतीजा 18वें ओवर में जाकर बदला, जहां पर भारतीय टीम के लिये तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने आसिफ अली का एक बेहद आसान सा कैच छोड़ दिया.

कैच छोड़ने पर ट्रोल हुए अर्शदीप सिंह

नतीजन आसिफ अली ने भुवनेश्वर के अगले ही ओवर में गियर बदल दिया और 8 गेंदों में 16 रन बनाकर भारत की गिरफ्त से मैच को दूर कर दिया. मैच के बाद सोशल मीडिया पर अर्शदीप सिंह तेजी से ट्रोल होने लगे और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर उनके नाम के साथ 'खालिस्तानी' ट्रेंड होने लगा है.

हालांकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अर्शदीप सिंह के नाम के साथ खालिस्तानी ट्रेंड कराने के पीछे पाकिस्तान का हाथ है जिसने इसकी शुरुआत की. कुछ पाकिस्तान फैन्स ने जीत के बाद अर्शदीप सिंह को आसिफ अली का कैच छोड़ने के लिये बधाई दी और लिखा कि खालिस्तानी भाई ने जो तोहफा दिया उसके लिये धन्यवाद.

पाकिस्तान ने जानबूझकर फैलाया प्रोपेगैंडा

वहीं पर कुछ अन्य पाकिस्तानी यूजर्स ने खुद को खालिस्तान समर्थक बताते हुए अर्शदीप सिंह को उसका ब्रैंड एंबेसडर करार दिया. पाकिस्तान की ओर से शुरू किये गये इस प्रोपेगैंडा में कुछ मूर्ख भारतीय यूजर्स भी शामिल हो गये जिसके बाद ट्विटर यह तेजी से ट्रेंड होने लगा है.

Pakistan deep state has often used cricket to divide Indians & manipulate information. Several twitter accounts run by Pakistan ISPR pose as Indians. Beware. They did it against #MohammadShami & now #ArshadeepSingh. Don’t let them win. Pakistan wants to reignite Khalistan terror. pic.twitter.com/kQFjgHGjep

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 5, 2022