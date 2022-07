IND vs WI: वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की ODI टीम का ऐलान, सभी दिग्गजों को आराम, जानिए कौन बना कप्तान

नई दिल्ली: भारतीय टीम को वेस्टइंडीज की धरती पर 3 वनडे और 5 टी20 मुकाबले खेलने हैं. इस दौरे की वनडे सीरीज में नियमित कप्तान रोहित शर्मा और पूर्व कप्तान विराट कोहली को फिर से आराम दिया गया है.

अहम बात ये है कि इस दौरे पर रिषभ पंत, हार्दिक पांड्या वनडे टीम से बाहर रहेंगे. उनकी जगह पर शिखर धवन की न केवल वापसी हुई है बल्कि वो कप्तानी की भूमिका भी अदा करेंगे.

NEWThe All-India Senior Selection Committee has picked the squad for the three-match ODI series against the West Indies to be played at the Queen's Park Oval, Port of Spain, Trinidad.#TeamIndia | #WIvIND

