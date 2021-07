Tokyo Olympics: गोल्ड में बदल सकता है मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल, जानिये क्यों?

नई दिल्ली: टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल का रंग बदल सकता है.

खबरों के मुताबिक वेटलिफ्टिंग में 49 किग्रा भारवर्ग में गोल्ड जीतने वालीं चीनी वेटलिफ्टर होउ जीहुई पर डोपिंग करने का आरोप लगा है. अगर वे डोप टेस्ट में फेल पाई गईं तो उनसे गोल्ड मेडल छिन जाएगा.

Tokyo Olympics: Weightlifter Hou to be tested by anti-doping authorities, silver medallist Chanu stands chance to get medal upgrade

